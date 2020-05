La région de Tambacounda, qui n’a plus enregistré de nouvelle contamination de Covid-19 depuis plusieurs jours, ne compte plus aucun cas contact lié à cette maladie, a appris l’APS.

Dans un communiqué, la région médicale déclare avoir épuisé la liste des personnes recensées à Goudiry et Tambacounda pour avoir côtoyé des malades.

“L’équipe de la région médicale veille sur les cas suspects pour éviter toute surprise et invite les populations à plus de vigilance et au respect strict des mesures édictées”, indique-t-elle dans ce document, dont l’APS a reçu copie.

Cela fait désormais plusieurs jours qu’aucun nouveau cas de coronavirus n’a été détecté dans la région.

Cinq patients sont soignés au centre de traitement des épidémies de Tambacounda, dont cinq ont été testés négatifs jeudi et déclarés guéris. Le nombre de malades guéris s’élève à 18, depuis le début de la pandémie.

La région de Tambacounda a enregistré un cumul de 64 personnes infectées au Covid-19 depuis le 2 avril (63 à Goudiry et 1 à Tambacounda).