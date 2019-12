Le Commissariat Central de Tambacounda a interpellé un individu recherché pour vols multiples. Il a été arrêté avec divers objets volés.

Une performance de la police

« Les investigations menées, après exploitation du résultat de la réquisition adressée à un opérateur de téléphonie, ont permis de retrouver les deux téléphones volés dans la nuit du 23 octobre 2019, au quartier Diallobougou », indique le bureau des Relations publiques de la Police.

Un matelas parmi les objets volés

Et d’ajouter : « Une fouille de sa chambre a également permis de découvrir divers objets de provenance douteuse dont : 14 téléphones portables, 01 mini chaine, 05 ordinateurs portables, 01 matelas orthopédique de 02 places, 02 clés USB, 01 Playstation, 02 sacs à dos et une dizaine de calepins et des puces de téléphones ».

