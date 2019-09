Le Président Macky Sall s’est adressé aux Sénégalais, ce vendredi. Et c’est sur sa page facebook qu’il a posté un message dans lequel il souhaite une fête d’Achoura à la population sénégalaise et à toute la Ummah.

Mes meilleurs vœux à la communauté musulmane du Sénégal et à toute la Ummah. Que le Tout-puissant accepte toutes nos dévotions en cette fête de Tamkharit. Amine

Maa ngi ñaanal doomu Senegaal ak Umma bi. Yàlla na Yàlla nangu sunuy ñaan Ci bésupTamxaritug

Rappel de la célébration de la Tamkharite

La Tamkharite est le nom donné à la Achoura qui correspond au dixième jour du mois de Mouharram (premier mois du calendrier lunaire islamique). Fête de la bienfaisance et de la générosité envers la famille, les parents, les orphelins et les déshérités.

La fête est célébrée le jour (10ème jour ou Achoura) et la nuit qui le précède (9ème jour ou Tâssou’â). La nuit et le jour de Tamkharite (achoura) regorgent de grâces et de bienfaits.En termes de dévotion, il est particulièrement recommandé de jeûner, de réciter le Coran, de prier, d’implorer le pardon , de faire œuvre charitable, de se montrer solidaire avec les nécessiteux et les orphelins et de faire largesses à l’endroit des membres de sa famille.