Tange Tandian administrateur de vipeoples apporte son soutien à Adja Astou Cissé de la 7TV. Nul n’est parfait, l’erreur est humaine

Nous apportons notre soutien à notre consoeur ADJA ASTOU CISSE de la 7 tv : Nul n’est parfait dans la vie, l’erreur est humaine en plus cela peut arriver à n’importe qui après avoir fait cette erreur de communication.

Elle a présenté ses excuses donc on ne voit pas pourquoi pas pardonner et avancer à autre choses car chaque jour on s’incline pour demander pardon à Allah car 24h/24 on fait des erreurs et Dieu le tout puissant nous pardonne donc pas à nous de faire justice laissons les choses entre les mains de Dieu. Moi je soutien une soeur Adja Astou que je connais bien avec un coeur en or sociale dans ses moments . WASSALAM RAMADAN MUBARAK

TANGE TANDIAN