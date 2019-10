Les affaires roulent très bien du côté du célèbre et talentueux journaliste People Tange Tandian qui est aujourd’hui à la tête de l’Observatoire de la Musique et des Arts du Sénégal (Omart) comme étant le Directeur exécutif de la structure avec pour objectif de « réglementer le secteur de la culture». Un nouveau poste qu’il trouve à sa guise parce qu’il maîtrise parfaitement le terrain. Une nouvelle affaire qui donne encore plus d’autorité.

En tant que journaliste, il s’y connaît aussi dans la sape et c’est ce qui fait son côté grand « charmeur » devant le petit écran. Il a vraiment du goût pour le belles choses !