Tanzanie: Mouhammad Al-Moujtaba DIALLO: remporte la première place du concours de récitation du Coran

Le Coran est le texte sacré de l’islam. Pour les musulmans, il reprend verbatim la parole de Dieu (Allah) l’unique. Ce livre reste le premier et le plus ancien document littéraire, completNote et authentique connu en arabe jusqu’à ce jour alors que la tradition musulmane le présente comme le premier ouvrage en arabe, avec le caractère spécifique d’inimitabilité dans la beauté et dans les idées.

GALSEN221TV