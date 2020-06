Excepté le combat Boy Niang 2 et Balla Gaye 2 qui bloqué, d’autres lutteurs veulent le Lion de Guédiawaye mais ne sont pas sûrs de l’avoir. Tapha Tine de Baol Mbollo ne rêve que d’une revanche. Il vise Balla Gaye 2sans succès pour le moment mais reste un potentiel adversaire. Il est à l’affût et, si le promoteur Gaston Mbengue bute sur les négociations contre Boy Niang 2 ou n’arrive pas à trouver un terrain d’entente avec Gris Bordeaux, Tapha Tine serait un sacré client pour Balla Gaye 2. Le promoteur Gaston Mbengue aura donc le loisir d’organiser le combat revanche entre Balla Gaye et Tapha Tine qui fera bouger tout le Sénégal.

Sunu Lamb

Lutte TV

