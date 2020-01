Fan de foot, Tariq Ramadan considère que le Ballon d’or de Sadio Mané est « amplement mérité ». Sur Twitter, il a posté un message ironique pour répondre à ses « amis sénégalais » qui savourent le sacre du Sénégalais face à Salah de l’Egypte, son pays d’origine.

« On doit reconnaître que Sadio Mané a amplement mérité d’être sacré Ballon d’or africain 2019. Des amis sénégalais m’ont envoyé des messages plus ou moins ironiques sur l’ »échec égyptien ». Je souris quand je vois ceux qui sont africains Muhammad Salah l’emporte et…exclusivement sénégalais quand Mané s’impose. Quant à moi, je suis égyptien d’origine, sénégalais d’adoption et africain toujours et pour de bon. Ainsi tu ne perds jamais…sauf face à Messi (ou Ronaldo, ok,ok…). Mais là, il faut être bon joueur », a-t-il posté.