Un bébé qui a à peine l’autonomie motrice (1 an et plus) porté par sa maman de nationalité anglophone à bord du Bus Tata ligne 42 immatriculé DK : 1198-AM ,a stupéfait tous les passagers ce jeudi. En effet, nous sommes à l’arrêt du Bus juxtaposant le stade Léopold Sédar Senghor à 6 h du matin. La passagère monta à bord du véhicule en portant au bras son bébé qui se mit à pleurer comme pas possible. Ainsi pour le calmer, sa maman lui donna son téléphone portable. Non seulement bébé arrêta de pleurnicher mais aussi, il commença à faire défiler des images comme un adulte dans un calme déconcertant. Ensuite, il passe aux vidéos. Il rechercha la vidéo qui l’intéressait et s’y arrêta. Il regarda longuement avant de changer. Un moment, le portable s’est un peu planqué, le bébé retourna prestement au bouton principal pour faire démarrer encore le défilement des fichiers. Tout l’habitacle du véhicule était ébahi. La dame et son fameux bébé toujours armé du téléphone sont descendus à l’arrêt de Yangoulene.Du jamais vu !

Assane SEYE-Senegal7