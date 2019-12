Le journaliste et analyste-politique Cheikh Yérim Seck, ne veut assurément pas qu’on lui colle l’étiquette de pro-Macky.

I ‘ancien journaliste de ‘’Jeune Afrique ‘’ réfute totalement tout rapprochement entre lui et le pouvoir du Président Sall. Interrogé sur le sujet, par une journaliste, il répond sèchement : « Je ne réponds pas à cette question. Elle n’a pas de sens à mes yeux. Le journalisme ne se fonde pas sur des accusations gratuites, mais sur des faits réels. Avez-vous une fois constaté un manque d’équilibre dans mes analyses ou écrits ? »

Visiblement faché par le sujet, il finit par se lâcher.

« Un pro-Etat ne va jamais écrire un livre comme le mien intitulé : Ces goulots qui étranglent le Sénégal. Il s’agit de critiques à l’encontre de l’Etat, de la première à la dernière page. Une personne doit être jugée sur des faits », se défend l’auteur.

Cheikh Yérim Seck conclut que s’il voulait soutenir Macky Sall, il aurait été plus aisé pour lui de tout juste publier des livres laudateurs à son égard. Et il dit ne l’avoir jamais fait.

