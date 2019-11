Depuis quelques jours, Sa Thiès ne cesse de déclarer sa flamme à Eumeu Sène. Le frère de Balla Gaye 2 soutient mordicus qu’il veut croiser le fer avec Eumeu Sène mais c’était sans compter avec l’écurie Tay Shinger qui a tenu à lui remettre à sa place. Par la voix de leur porte-parole, Landiang. Ce dernier a déclaré pour Senegal7 que : «Sa Thiès est un champion et il a toujours montré du respect à Eumeu Sène. Et je trouve normal qu’il vise Eumeu Sène. C’est son droit le plus absolu, parce que les amateurs réclament l’ère des «Grands» contre «Petits». Mais que Sa Thiès sache qu’il y a des lutteurs mieux placés pour croiser Eumeu Sène», répond-t-il sèchement. Sa Thiès devra donc aller chercher ailleurs.

senegal7