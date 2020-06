Selon la BAD, ce financement émane des ressources de la plateforme d’investissement pour l’Afrique (PIA) de l’Union européenne dans le cadre du PAGoDA, qui est une convention conclue dans le cadre de la facilité d’investissement pour l’Afrique (FIAf) au titre du 11ème Fonds européen de développement (FED-2014-2020).

Le projet prévoit la construction d’une ligne principale haute tension (HT) de 225 kV entre Ngaoundéré, Maroua au Cameroun et N’Djamena au Tchad, et d’une bretelle de ligne HT de 225 km entre Maroua au Cameroun et Bongor, Guelendeng, N’Djamena au Tchad.

La longueur totale des lignes HT à construire est d’environ 1 024 kilomètres (786 km au Cameroun et 238 km au Tchad) selon les informations reçues.

Le projet prévoie également la construction de réseaux de distribution, pour l’électrification rurale, le long des couloirs de ligne.

Notons que c’est en décembre 2017 que la BAD a approuvé le PIRECT, qui est un projet financé par la banque elle-même à 217,91 millions d’euros et soutenu par un prêt FAD de 7,39 millions d’euros, environ (6 millions UC).