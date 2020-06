Vendredi 26 juin, les députés tchadiens ont voté à la majorité pour décerner au chef de l’État le titre de Maréchal pour « services rendus à la nation ».

Élu Maréchal par la majorité, l’opposition conteste

La nomination est indépendante de l’armée tchadienne, il s’agit d’une consécration civile, mais l’opposition ne semble pas accepter cette décision parlementaire. Le chef de l’opposition pense que « quand on parle de maréchal aujourd’hui en Afrique, on pense à Bokassa, on pense à Idi Amin, on pense à Mobutu, personnage loufoque. Mais malheureusement pour nous, le parti au pouvoir démontre que le Tchad est à ce niveau parce que le Président Déby, chef des armées, n’a pas besoin d’un autre titre, fut-il honorifique ».

