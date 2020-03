Le sort des femmes dans notre société est souvent déplorable ces dernières étant de plus en plus victim3s de viol3nc3s.Afin d’y remédier et revaloriser la gente féminine nous lançons la série nommée “Miroir de la femme dans laquelle nos sœurs femmes amies mères sont à l’honneur. À travers cette série nous tenterons de préconiser des solutions afin de lutter contre ses d3rives..

laissons refléter l’image véritable de notre société