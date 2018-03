Accès à Internet : arrivée de trois nouveaux concurrents

De la concurrence pour les opérateurs de téléphonie mobile établis au Sénégal, Orange, Tigo et Expresso. Trois nouveaux Fournisseurs d’accès internet (Fai) sont dans la place.

Il s’agit de Waw sas (pour les régions de Dakar, Thiès, Diourbel, Tambacounda et Kédougou), Arc informatique (Dakar, Louga, Saint-Louis, Fatick, Kaolack et Kaffrine) et Africa access (Dakar, Ziguinchor, Sédhiou, Kolda et Matam) vont démarrer leurs activités dès la fin de ce mois de mars.

Leur arrivée sur le marché va “permettre de poursuivre la baisse des tarifs déjà enclenchée”, assure Abdou Karim Sall, le directeur de l’Autorité de régulation des télécommunications et des postes (Artp), repris par Le Quotidien.

D’autres acteurs investiront le marché, selon Abdou Karim Sall. Qui pronostique que “cela permettra (aux usagers) d’avoir un éventail de choix par rapport à la qualité de service, à la qualité commerciale et de choisir parmi les tarifs les plus bas”.

Chacun des trois Fai qui dispose d’un lot de cinq régions en plus de Dakar, s’est vu assigné “des obligations” de couverture du territoire pour les cinq premières années de son autorisation.

Seneweb