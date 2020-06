“tous les sportifs Français ne sont que bleu blanc rouge”

Alors que le racisme est au coeur de l’actualité, il semblerait que certaines personnes n’aient pas encore compris le message. Ce dimanche 28 juin, c’est avec horreur que des membres du personnel de l’Insep ont découvert que les photos de trois athlètes français disposées sur la clôture de l’établissement avaient été vandalisées. L’institut national du sport, de l’expertise et de la performance qui forme les sportifs de haut niveau a annoncé dans un communiqué les actes racistes dont Teddy Riner recruté par le PSG , et Dimitri Bascou ont été victimes : “Ce matin ont été découvertes des insultes racistes sur les photos d’athlètes des Jeux de Rio, disposées sur les grilles extérieures de l’Insep au cœur du bois de Vincennes. L’établissement public, qui a fait immédiatement constater cet outrage, condamne fermement ces actes et déposera plainte auprès des services de police”.

Le directeur général de l’Insep, Ghani Yalouz a lui aussi commenté ces actes : “Nous ne baisserons pas la tête, nous ne céderons aucun terrain à la haine, à la lâcheté et à la bêtise. J’apporte aujourd’hui mon soutien amical et indéfectible aux personnes qui sont personnellement agressées”. Au lendemain de cette découverte, Teddy Riner et Dimitri Bascou ont pu compter sur le soutien sans faille de nombreux sportifs.

L’un des premiers à avoir pris la parole n’est autre que Camille Lacourt. Dans un post Instagram, l’ex de Valérie Bègue a posté les photos accompagnées du message suivant : “Tristesse et dégoût! Je ne resterai pas silencieux face à de tels actes! Pour moi, tous les sportifs Français ne sont que bleu blanc rouge, couleur de notre drapeau qui représente l’égalité, la fraternité et la liberté. Ne laissons pas une minorité stupide et si peu éduquée diviser notre pays!”

Par J.F.