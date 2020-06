Un passage de relais “très digne”

Après plusieurs semaines de confinement, Laurent Bignolas a finalement fait son grand retour le 25 mai dernier sur le plateau de Télématin. Un véritable soulagement pour le journaliste qui avait été écarté du programme dès fin février, alors qu’il avait été placé à l’époque en quarantaine à la suite d’un voyage en Italie. De retour à la télévision, Laurent Bignolas a également repris le chemin de la promotion. Et alors qu’il était invité sur Sud Radio ce mardi 2 juin, l’animateur de France 2 n’a pas hésité à évoquer son prédécesseur William Leymergie, qui a été à la tête de Télématin pendant plus de 30 ans : “Il (William Leymergie) revoit beaucoup ses amis, ses anciens chroniqueurs et… moi non”, a confié Laurent Bignolas.

Si Laurent Bignolas n’a aucune relation avec William Leymergie, il n’a en revanche aucune rancune : “Mais il y a eu un passage de relais que je trouve exemplaire, très digne. D’abord, William avait décidé de partir. Je lui ai passé un coup de fil, je lui ai dit : ‘bah écoute, on m’a proposé, j’ai accepté. On peut parler ? On peut se voir ? On s’est vus deux-trois fois en une semaine parce que ça s’est passé très rapidement”. Malheureusement, Laurent Bignolas a eu beaucoup plus de mal avec ses collègues de Télématin. Les départs se sont en effet multipliés depuis son arrivée en 2017 : “On s’en est pris à moi parce que j’étais une sorte de symbole (…) Ça m’a fait de peine. Il y a eu des moments où c’était dur. C’était une communauté qui vivait un peu à part (…) C’était des gens qui n’étaient pas dans les modes de travail de notre époque” a confié Laurent Bignolas. Selon lui toutefois, l’harmonie serait bien de retour en coulisses.

Par Alexia Felix