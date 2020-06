L’équipe de Jurgen Klopp a remporté son quatrième trophée majeur en espace de 12 mois, lorsque Liverpool a été sacré champion d’Angleterre pour la 19e fois de son histoire.

L’international sénégalais, Sadio Mané a accordé un entretien à Liverpoolfc.com et il a affirmé que tout le mérite revient à l’ancien manager de Borussia Dortmund, Jürgen Klopp.

« C’est un grand manager et tout le monde est content de lui. J’ai la chance de travailler avec lui à coup sûr, parce qu’en tant que joueur et être humain, je me suis développé sous ses conditions. Nous pouvons voir comment les joueurs se développent dans cette équipe – toutes les choses viennent de lui. Merci à lui», a déclaré le meilleur joueur africain 2019.

