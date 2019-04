Témoignage du Pr. Amsatou Sow Sidibé : “Ce que je retiens de Momar Seyni”

Le professeur Amsatou Sow Sidibé, leader du parti Caar/Leneen, s’est rappelée sa dernière entrevue avec le journaliste Momar Seyni Ndiaye, rappelé à Dieu, ce mercredi des suites d’une courte maladie.

“Momar Seyni, je me souviens de notre long entretien, le 2 février 2019. Nous avions parlé de tout et de rien, tels deux complices”, a-t-elle déclaré dans une note livrée à SeneWeb.

Et de regretter : “J’étais loin d’imaginer que ce serait pour la dernière fois”. Le professeur dit retenir du journaliste et formateur le souvenir d’un “homme cultivé et courtois, perspicace qui a marqué les esprits”.