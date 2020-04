Les témoignages à l’égard de Hiba Thiam continuent sur les réseaux sociaux. Présentée comme une jet-setteuse par les médias, ses collègues et amis disent le contraire.

Selon A.D. « Hiba était ma boss, c’était ma collègue, une amie et une fille exceptionnelle avec une folie et une joie de vivre contagieuse. La fille que les médias décrivent, je ne la connaissais pas ».

Elle ajoute « dans mon entreprise, elle était respectée par son intelligence et tout le monde la décrit comme déterminée et passionnée par son travail ».

Hiba Thiam était la directrice administrative et financière du groupe « Africa Consultng Trading.

PUBLICITÉ

Pour ses anciennes camarades de classe aux Maristes et à l’Iseg, « Hiba Thiam était une jeune fille calme et sage ».

Selon M.D, une fille qui habite non loin de la maison de Hiba à la Cité Djily Mbaye « Hiba a été éduquée dans de bonnes conditions et a été dans les meilleures écoles. Je ne comprends pas pourquoi on dit qu’elle est une jet-setteuse, elle est vraiment très loin de cela ».