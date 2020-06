Pape malick SY était un guide religieux exceptionnel et respectueux de l’autre. Il a vécu sous l’ombre tutélaire de ses frères Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy et Serigne Abdoul Aziz Al Amine. Il avait le sens du respect des autre. Il vénère ses frères.

On va tous quitter un jour ce bas monde. Pape Malick est parti. D’ailleurs, on ne sait pas parmi nous qui sera le prochain.

je vous invite a suivre les recommandation de dieu. Aujourd’hui, tous les membre de la famille sy sont presents. On prie que dieu l’accueil dans son céleste paradis. prions pour lui . parce que personne ne peut vivre sur terre sans commettre des pèches .

Demandons pardon a dieu et essayons d’être meilleurs parce que dieu nous a envoyer sur terre pour voir lequel d’entre nous est meilleur en bonne oeuvres. Il nous pardonne nos pêchers, si on l’implore. Mais évitons de faire du tord a autrui. parce que dieu n’interced pas dans nos différents avec nos prochains

On est appelé un jour a mourir. Evitons de faire tort aux autres. partout ou il était , Pape Malick Sy faisait rire tout le monde. Il était un homme affable et jovial. ses grands frères, notamment Serigne Massour Sy Borom Baradji, Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy et Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine, était comme lui affable et de commerce facile.

L’islam continue encore de pleurer leur perte. quand finira-t-on de célébrer les funérailles de Pape Malick? car les funérailles de Serigne Masour Sy, de Serigne Cheikh Tidiane, de Serigne Abdoul Aziz Sy, de Sidy Ahmed sont encore fraiches dans nos mémoires. On continue encore de les pleurer. Voila que nos larmes ne sont pas encore asséchées que Pape malick nous quitte.

C’est notre dernière rencontre avec Pape Malick sy jusqu’a nos prochaine retrouvaille au paradis cela ne sert a rien de faire tout ce bruit , tout ce vacarme. le défunt a juste besoin de prières. on était très amis. on a tout fait ensemble depuis notre tendre enfance. et je crois que seule la mort pouvait nous séparer >>