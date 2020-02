Macky Sall est un homme d’État sénégalais, né le 11 décembre 1961 à Fatick, président de la République du Sénégal depuis 2012. Membre du PDS, il soutient le président Abdoulaye Wade lors de l’élection présidentielle sénégalaise de 2000.

Moins de 10 jours seulement après avoir signé 7 accords de coopération avec la Turquie, Dakar vient de parapher 6 autres mémorandums d’entente. Cette fois ci, c’etait au tour des Émirats Arabes Unis où séjourne depuis hier le Président Macky Sall, de manifester son désir de renforcer davantage les relations bilatérales qu’ils entretiennent avec le Sénégal.

Après avoir rencontré mercredi un parterre de chefs d’entreprises et signé ce jeudi le livre d’or au Palais royal Qasr Al Watson, le Président de la République, en compagnie de ses services, a paraphé plusieurs accords de coopération au cours d’entretiens élargis aux délégations.

Au total, 6 accords ont été scellés. Le premier porte sur la sécurité et la lutte contre le terrorisme et le deuxième sur une coopération technique et militaire. Les quatre autres touchent, respectivement, les domaines de l’éducation et de la formation professionnelle, l’amélioration et le développement des activités gouvernementales à travers les questions de dématérialisation des procédures, l’entente entre le croissant rouge des Émirats Arabes-Unis et la Haute autorité du Waqf etc… Il y a aussi cet accord de don entre le fonds Khalifa pour le développement des entreprises et la délégation de l’Entrepreneuriat rapide pour les jeunes pour la création du centre Mouhamed Bin Zeid et pour l’innovation et l’entrepreneuriat.

Cette séance de travail a été conclue par un déjeuner officiel offert par son Altesse Sheikh Mohamed Bin Zayed Nahyan, Prince héritier d’Abu Dhabi au Président Sall. Une occasion saisie par les deux autorités pour se réjouir de la qualité excellente de relations entre les deux pays… relations jugées très fortes et qui datent de 1993. Le tête-à-tête a, par ailleurs, été l’opportunité pour eux de se concerter autour des perspectives de coopération entrouvertes dans le cadre de la préparation du Sénégal pour l’exploitation et la gestion des ressources pétrolières et gazières. Une expérience positive dont l’objectif est d’aider Dakar à être en mesure de trouver les moyens financiers et lever suffisamment de ressources. D’autres perspectives d’entente ont été explorées. Et c’est le cas notamment de celles entreprises dans le domaine des logements sociaux.

Le Président Macky Sall et l’Émir s’accorderont à ne ménager aucun effort pour consolider les relations bilatérales et s’évertueront à donner à celles-ci une nouvelle impulsion. Il ressortira des échanges que les Émiratis perçoivent à travers le Sénégal un partenaire très privilégié. Le prince aura ainsi, vigoureusement salué l’action du Président Sall dans la recherche de solutions face à la crise dans le Sahel. Les deux pays ont, pour conclure cette séance de travail, manifesté leurs points de convergence de vue sur l’Islam qui est, selon eux, une religion de paix et de tolérance. Le Président Macky Sall ne manquera pas, dans la foulée, de remercier Abu Dhabi pour sa contribution au forum mondial de Dakar sur la paix et la sécurité.

Le Président de la République pourrait rencontrer avant de la fin de la soirée, la communauté Sénégalaise…