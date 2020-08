“Je ne vais pas donner mon avis sur la tenue ou non du Magal ou du Gamou afin d’honorer mon image. Par exemple, si je disais qu’on doit célébrer ou non le Gamou et Magal et que par la suite, les Khalifes sortent pour dire le contraire de mes propose, je serais ridicule…”

