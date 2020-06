Viviane a battu le record en moins d’une semaine. Son clip “Téré Doundou” a atteint plus d’un 1 million de vues sur Youtube.

Les Sénégalais adorent les beaux clips, surtout ceux de Viviane. A chaque fois que la Reine du Djolof band sort une vidéo, les internautes prisent sa chaîne Youtube.

A vrai dire, Viviane a mis le paquet dans ce dernier clip. Non seulement la chanteuse a porté sept (7) belles tenues très in et fashion, l’endroit, les voitures, la chorégraphie ont hypnotisé les internautes.

Bonjourdakar

L’article “Téré Doundou”: Viviane atteint 1 million de vues en 5 jours est apparu en premier sur Snap221.info.