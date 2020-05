Dans la sitcom “Les Filles d’à côté”, il était Gérard de la salle de gym, entre 1993 à 1996. Un personnage qu’il a composé lors des castings de la série, “un petit peu comme ça”, et qui est finalement devenu culte. Dans l’émission “Ça commence aujourd’hui” de Faustine Bollaert, sur France 2, Gérard Vivès, 57 ans, est revenu sur ce rôle que Jean-Luc Azoulay, producteur de l’époque, l’a encouragé à développer.

“Tu fais du sitcom, t’es culturiste et en plus t’es efféminé, t’es mort”

Et cette création ne fut pas une évidence… Comme il l’explique ce 22 mai, dans le métier, on l’a mis en garde. “On me disait ‘fais gaffe parce que t’es vachement efféminé, pour toi et ta carrière c’est mauvais’ donc c’était pas hyper bien vu à l’époque” dit-il. Et d’ajouter : “On me disait ‘tu fais du sitcom, t’es culturiste et en plus t’es efféminé, t’es mort’ et bah en fait le fait d’être très différent entre ce personnage là et la réalité, les gens se sont dit ‘bah tiens, lui c’est un comédien’”.

Pour preuve, la production l’a gardé pendant des années. Gérard Vivès se souvient : “je pensais que j’arrivais pour être figurant et en fait j’avais pas compris que c’était ce personnage là… Et petit à petit… A l’époque faut savoir qu’on avait un contrat par jour. On était chômeur à la fin du truc. On savait pas… Si on recevait un texte à 2 heures du matin c’est qu’on recommençait. (…) Je me disais ‘ah demain j’y suis encore’”.

Et les fans sont toujours au rendez-vous, presque 30 ans plus tard. La star de télé se félicite : “C’est super ! La génération de ceux qui ont entre 30 et 45 ans ont baigné dans cette époque là. Donc c’est extraordinaire, les gens sont d’une sympathie incroyable et d’une bienveillance à mon égard incroyable”.

“Ce personnage n’est pas aimé, il est adoré aujourd’hui”

Gérard Vivès doit son succès à ce rôle de composition et assure : “C’est un métier. Gérard Vivès c’est autre chose”. Acteur, il insiste : “Je suis là pour amuser et distraire les gens. La vie de Gérard Vivès, elle ne m’intéresse pas. Je m’en fous, je ne veux pas l’étaler. Si les gens se posent la question, c’est que c’était pas si mal joué que ça”. Et de conclure : “Ce personnage n’est pas aimé, il est adoré aujourd’hui”.

