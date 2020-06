Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique Aly Ngouille Ndiaye sort de sa quatorzaine avec une bonne nouvelle. Il a été testé négatif à la Covid-19. Le ministre a tenu à remercier tous les sénégalais qui ont tenu à prier pour lui après qu’un cas de coronavirus a été décelé au sein du ministère.

« Après avoir décidé de me mettre en quatorzaine conformément au protocole sanitaire, je suis heureux de vous annoncer qu’à son terme ce samedi, j’ai effectué un test au Covid-19 qui est revenu négatif. Je remercie tous les sénégalais et sénégalaises pour leurs prières et soutiens », a d’abord réagi le ministre. Il a ensuite invité tout un chacun à la prudence.

« Chers amis, parents et sympathisants, être négatif n’est pas synonyme d’immunité. Je vous invite tous à observer les mesures barrières pour que nous combattions la pandémie. Mes pensées et prières pour mon Assistant le Major Moussa Diop rappelé à Dieu, qu’Allah le Tout Puissant l’accueille au Paradis ainsi que tous les disparus. Je prie également pour un prompt rétablissement de tous mes collaborateurs, ainsi que tous les malades », a aussi dit le ministre.

Pour rappel, le Ministère de l’intérieur a connu son premier cas de coronavirus qui s’est soldé par la mort du malade il y a plus de deux semaines. Plusieurs cas ont été par la suite découverts à la suite de tests réalisés.