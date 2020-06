Suivant des recommandations médicales, le chef de l’Etat s’est mis hier en quarantaine pour deux semaines, après un test au coronavirus revenu négatif. Une situation découlant du fait que le Président Macky Sall avait «été en contact avec une personne qui s’est révélée positive au Covid-19».

Depuis hier, le chef de l’Etat est placé en quarantaine. Une mesure qui a été décidé après un test au Covid-19 revenu négatif. En effet, un communiqué signé du ministre-conseiller en communication du président de la République, Seydou Guèye, informait hier que «le Président Macky Sall, ayant été en contact avec une personne qui s’est révélée positive au Covid-19, a subi un test revenu négatif». «Toutefois, suivant les recommandations médicales en la matière, le Président Sall s’est mis en quarantaine pour une durée de deux semaines à compter de ce mercredi 24 juin 2020», renseigne encore le document.

Depuis plusieurs mois, après l’apparition de la pandémie à Coronavirus, le chef de l’Etat a essayé d’éviter les contacts en allant même jusqu’à instituer la vidéoconférence lors des réunions hebdomadaires du Conseil des ministres et en réduisant au strict minimum ses déplacements officiels.

Par ailleurs, dans le même registre, il faudra ajouter les cas Mbaye Ndiaye et Mme Yéya Diallo, respectivement ministre d’Etat à la présidence de la République et députée Bby à l’Assemblée nationale. Le premier nommé est interné, d’après Les Echos, depuis quelques jours à l’hôpital Principal de Dakar alors que la deuxième nommée a déclaré avoir «été testée positive au Covid-19». Mme Yéya Diallo exhortait «davantage» dans son message rendu public hier «les Sénégalais et les Sénégalaises à plus de vigilance et à poursuivre ce combat contre ce virus en adoptant au maximum les gestes barrières».

