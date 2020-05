Après le défenseur gambien, Omar Colley, l’ailier tunisien Omar Zekri et le milieu de terrain sud-africain, Ben Motshwari, Ricardo Faty est le quatrième joueur africain à être testé positif au Coronavirus.

Le club turc de Super Lig, MKE Ankaragücü a annoncé le 6 mai la contamination de l’un de ses joueurs. « Malheureusement, l’un de nos joueurs a été testé positif pour Covid-19, et d’autres contrôles avancés ont été effectués. Son traitement commence à l’hôpital. Nous informerons nos fans de la situation de notre footballeur au cours du traitement », indique le communiqué du club.

Il s’agissait de l’international sénégalais Ricardo Faty.

Testé positif au virus mercredi dernier lors d’un examen médical effectué par le club turc, l’ancien milieu de terrain de Roma, asymptomatique, est sorti aujourd’hui d’un hôpital turc après s’être remis du virus. Ses résultats sont révélés négatifs.

«À ce jour, je suis complètement guéri et mes tests Covid-19 sont négatifs. Merci à tous pour votre intérêt et vos messages de bonne foi. Aux professionnels de la santé qui font un travail extraordinaire tous les jours et je voudrais également remercier les managers, les joueurs et le personnel de mon club pour leur soutien. Faites toujours attention à vous. Nous sommes forts ensemble. » », a écrit le Lion de la Teranga sur son compte Instagram.

Article publié par Sanslimites

