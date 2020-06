Tests de coronavirus au PSG : Le club annonce 4 cas positifs, dont 3 joueurs

Dans le cadre de la reprise des entraînements pour préparer la reprise de la Ligue des champions, le PSG a effectué des tests de coronavirus à ses joueurs et membres du staff. A la sortie des résultats, 4 personnes ont été positives, dont 3 joueurs de l’équipe première. Ils ont eu la maladie durant la période de leur confinement.

« Les tests de dépistage PCR et sérologiques menés hier auprès des joueurs et du staff ont montré 4 cas antérieurs de contaminations au Sars-Cov2 (3 joueurs et 1 membre du staff) », a annoncé le club hier sur un communiqué.

Le PSG, où joue le Sénégalais Idrissa Gana Guéye, n’a pas nommé les joueurs atteints du virus.