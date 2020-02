Des habitants terrifiés de la ville thaïlandaise de Nakhon Ratchasima revivent leur épreuve après qu’un homme armé a erré dans un centre commercial lors d’une fusillade qui a tué 29 personnes.

Certains se barricadaient dans les toilettes ou se cachaient sous des tables, cherchant frénétiquement des informations sur les mobiles.

Jakraphanth Thomma a commencé son déchaînement samedi après-midi, mais cela ne s’est terminé qu’avec sa mort 16 heures plus tard.

Une veillée pour les victimes a eu lieu dimanche, avec des moines scandant des prières.

Le Premier ministre Prayuth Chan-ocha a déclaré que le soldat de 32 ans, qui avait publié des images lors de son attaque sur les réseaux sociaux, semblait avoir été motivé par un différend foncier.

“Tout le monde était terrifié. Un ami qui travaille au centre commercial parlait à un gars de la salle de contrôle de la vidéosurveillance … il nous a donné des informations sur l’emplacement du tireur”, a-t-il déclaré à l’agence de presse AFP.

Lorsque la police est arrivée vers 21 h, elle est partie de façon ordonnée, mais a commencé à courir lorsque des coups de feu ont retenti.

Charlie Crowson, un professeur d’anglais qui vit à Nakhon Ratchasima, a déclaré à la BBC qu’il y avait des “corps dans les rues” de la ville normalement paisible.

Il a déclaré que l’un des anciens élèves de sa petite amie faisait partie des personnes tuées lors de l’attaque. Jakraphanth a finalement été abattu par les forces de sécurité,

M. Prayuth a déclaré: “J’espère que c’est le seul et le dernier incident, et que cela ne se reproduira plus jamais. Personne ne veut que cela se produise. Cela pourrait être dû à la santé mentale de cette personne à ce moment particulier.”

Des experts en médecine légale continuent de travailler au complexe commercial.

Jakraphanth a servi au camp militaire de Suatham Phithak, à environ 250 km (155 miles) de la capitale, Bangkok.

Des sources de l’armée ont déclaré qu’il était un tireur d’élite et qu’il avait suivi des cours sur les attaques, y compris la planification d’embuscades.

Il a beaucoup utilisé les médias sociaux, notamment en publiant des photos de lui avec des armes.

Jakraphanth a tué un autre soldat alors qu’il volait un véhicule militaire et des armes – deux fusils, une mitrailleuse M60 et 770 cartouches de munitions – à la base.

Un post sur Facebook avant l’attaque disait: “Riches de la triche. Profitant des autres. Pensent-ils pouvoir dépenser l’argent en enfer?”

Pendant l’attaque – et avant que son compte Facebook ne soit supprimé – il a écrit: “La mort est inévitable pour tout le monde”.