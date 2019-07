The Best 2019 : Sadio Mané nominé pour le meilleur joueur FIFA de l’année

La saison écoulée ou l’année 2019 a été fulgurante dans la carrière de Sadio Mané. C’est tout simplement la meilleure saison de sa carrière. Champion d’Europe et co-meilleur buteur de la Premier League, le Sénégalais a été nominé pour le Prix du Meilleur Joueur de l’année FIFA.

Auteur de 22 buts en championnat la saison passée et de 4 buts en Ligue des Champions qu’il a remporté avec Liverpool, Sadio Mané a été nominé pour le Prix The Best FIFA 2019, aux côtés de Virgil Van Dijk et de Mohamed Salah. Une nomination loin d’être surprenante au regard de sa brillante saison.

Se présentant comme l’un des potentiels challengers de Messi, malgré sa défaite en finale de la Coupe d’Afrique des Nations face à l’Algérie, Sadio Mané peut connaître le meilleur classement de sa carrière dans la distinction cette année.

