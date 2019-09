Alors que la star barcelonaise Lionel Messi vient de remporter le trophée FIFA the Best, son élection qui semble ne pas faire l’unanimité pourrait être entachée par quelques soupçons de fraude.

Le capitaine du Nicaragua assure ne pas avoir voté

Sur le document rendu public par la Fifa avec le détails des votes de chacun (capitaines, entraîneurs et journalistes), Juan Barrera apparaît en page 4, en tant que capitaine du Nicaragua. Selon l’instance du football mondial, le joueur de 30 ans aurait voté en faveur de Lionel Messi, de Sadio Mané et de Cristiano Ronaldo.

D’après la déclaration sur Twitter de Juan Barrera, le capitaine de l’équipe du Nicaragua, il n’a pas participé au vote du trophée The Best : “Je n’ai pas voté pour le trophée The Best. Toute information concernant mon vote est fausse. Merci” a déclaré le joueur du Nicaragua. Cette information a été d’ailleurs confirmée par les responsables de son club le Réal Esteli.