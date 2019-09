La FIFA vient d’annoncer les trois finalistes du prix The Best. Et encore une surprise au programme, avec l’absence de Sadio Mané du top 3. Messi, Ronaldo et Van Djik sont les nominés.

Apres le trophée UEFA, Sadio Mané écarté encore…

Sadio Mané est l’un des meilleurs joueurs au monde, personne ne peut contredire ce fait. Au vu de ses performances, ses succès et sa personnalité, il mériterait davantage de reconnaissance et d’exposition médiatique. Cependant, il est trop souvent ignoré lorsqu’il est question des plus grandes récompenses individuelles…

Force est de savoir que Sadio Mané a fait une saison historique lors de la saison dernière. Malgré cela, son nom n’est pas en premier temps sur la liste des joueurs nominés pour le titre de « Meilleur joueur UEFA de l’année », remporté finalement par Van Djik. Ce lundi, la FIFA a dévoilé la liste des trois joueurs en mesure de remporter le trophée The Best FIFA 2019 avec l’absence de Sadio Mané. Pourtant, le Sénégal est auteur d’une saison exceptionnelle avec Liverpool sur les pelouses européennes.

En effet, l’instance dirigeante du football mondial a choisi le trio Virgil van Dijk, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, laissant en rade le vice-champion d’Afrique pourtant co-meilleur buteur de la Premier League, vainqueur de la Ligue des Champions et de la Supercoupe d’Europe lors de laquelle il a inscrit un doublé.

Visiblement, tout comme l’UEFA, la FIFA n’a pas été séduit par les performances du Lion de la Teranga cette saison. Tout comme compère, l’Egyptien Mohamed Salah.