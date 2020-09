Thiadiaye: 15 Candidats Déclarés Admissibles, Se Retrouvent ajournés Par SMS

Les résultats du premier tour de la première session du baccalauréat 2020 sont tombé. Cependant la méthode de délibération par SMS a fait de nombreux victimes. Dame Mbodji annonce que quinze candidats déclaré admissibles au second tour, ont été purement et simplement ajournés.

« Un parent d’élèves vient de m’informer qu’au centre Malick Guiri Gueye de Thiadiaye 2 au jury numéro 1220, quinze élèves déclarés admissibles au second tour du baccalauréat 2020, ont reçu des SMS les informant de leur ajournement » révèle le secrétaire général du Cusems Authentique.

Considérant que les résultant ont déjà été affiché et que les élèves concernés ont informé leurs parents et proches de leurs admissibilités, ces-dits résultats ne peuvent plus être annulés » martèle Dame Mbodji.

