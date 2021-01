THIANTE : Serigne Saliou Seydina Thioune à Mbour vivez l’ambiance inédite

Le 17 avril 1946, Cheikh Béthio Thioune et son frère Guillé Thioune rencontrent Serigne Saliou Mbacké à Tassette, village de la localité de Mbour. Cheikh Béthio Thioune débute alors son compagnonnage spirituel.

Il entre le 3 novembre 1947 à l’école française régionale de Mbour jusqu’au CE2 en 1952, puis passe et obtient à Thiès son certificat d’études primaires qui précède son passage en sixième en 1955 au lycée moderne de Thiès devenu Malick-Sy. Il décroche son BEPC (actuel BFEM) en 1959 et suit sa seconde au lycée Faidherbe de Saint-Louis. L’année suivante, il intègre Van Vollenhoven (devenu lycée Lamine-Gueye) et brièvement le lycée Delafosse de Dakar.

Il débute comme instituteur3, avec comme première affectation à Agnack, à quelques encablures de Ziguinchor, où il devient chargé d’école pendant deux ans. Il retourne à Thiès à l’école des champs de course avant de quitter l’enseignement pour des raisons politiques. Il est ensuite délégué médical, puis revient dans la fonction publique comme directeur de l’animation rurale à Méwane et inspecteur de l’expansion dans le Sine-Saloum durant cinq ans.

Après une formatio