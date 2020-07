C’est à la fois choquant et incroyable. En effet, un détraqué sexuel a été pris en flagrant délit de voyeurisme au quartier Touba-Thiaroye et livré à la vindicte populaire.

Selon le journal les Echos, l’homme en question quittait chaque matin sa localité, Pikine Texaco et se rendait à Touba-Thiaroye, quartier où habite la dame mariée. En cachette, il regardait cette dernière se laver. Pour ce faire, il superpose trois briques à hauteur du box, monte dessus en douce et se met à dévorer des yeux la nudité de la femme mariée sous la douche. Un jour, par hasard, le mari de la bonne dame voit les briques derrière les toilettes faites de tôles en zinc. Aussitôt, il soupçonne des pratiques infâmes d’un pervers sexuel. C’est ainsi qu’il a attiré l’attention des membres de sa famille et décide de coincer l’auteur de l’ignominie.

Le lendemain, le voyeur débarque comme d’habitude dans le quartier et découvre la présence de la jeune femme mariée sous la douche et commence à lorgner cette dernière qui était en train de se laver. Il ignorait le dispositif de planque des membres de la famille de la dame qui, le voyant à l’œuvre, sortent brusquement du bois et se jettent sur lui. Il est pris au collet, trainé de force dans le quartier et sauvagement bastonné par la foule. C’est ainsi qu’il a été conduit à l’hôpital pour des soins médicaux avant d’atterrir à la police. Après audition, il a été déféré ensuite au parquet pour attentat à la pudeur.

Cet article Thiaroye : Il faisait des kilomètres pour regarder en cachette une dame mariée en train de se laver est apparu en premier sur Sunubuzz.