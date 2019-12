D.Bèye est un trafiquant de drogue détaillant de chanvre indien qui officie à Thiaroye et dont l’arrestation a très mal tourné, renseigne les Echos. .Avant-hier au quartier Tally Diallo, il a été arrêté par les éléments de la police de la dite localité. Mais c’est sans compter avec l’un de ses proches, M.Sy qui s’est prestement jeté sur les policiers. Voici le film de l’événement. Trafiquant notoire de chanvre indien, Bèye commençait à inquiéter les habitants du quartier. Ces derniers redoutaient en effet que leurs progénitures ne versent dans le réseau. Ainsi, ils mettent la puce à l’oreille des flics du commissaire Khadidiatou Sall de Thiaroye qui infiltrèrent aussitôt le réseau.

C’est ainsi que le 10 décembre dernier,vers 17h,ces limiers investissent le quartier, surprennent Bèye et trouvent sur lui 250 grammes et 31 cornets de l’herbe qui tue. Il l’arrêtèrent et poursuivirent leur traque. En cours de route, ils croisèrent le célèbre baron de la drogue M.Sy. Quand ce dernier voit son lieutenant Bèye entre les mains des flics, il décide de le faire libérer de force. Il engage l’épreuve de force. Il se bat avec rage contre les policiers et casse le nez et la bouche de deux d’entre eux. Ainsi, au prix de beaucoup de sacrifice, les limiers parviennent à maitriser leur bourreau. Ainsi, tout ce beau monde sera déféré au parquet.



