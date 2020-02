Ibrahima Diallo et Mamadou Woury Diallo, deux frères, sont décédés, par intoxication alimentaire, à l’hôpital Roi Bédouin de Guédiawaye où ils étaient transférés. Les victimes, âgées de 1 et 5 ans, avaient mangé, dans la nuit du samedi, de la soupe, indique le journal Les Échos dans sa livraison de ce mardi. Tous ces deux enfants sont morts. Les deux parents et leur 3e fils, Momo Diang Diallo âgé de 8 ans, ont été également gravement touchés. Ce dernier est sous observation. La famille a-t-elle été victime d’une intoxication alimentaire ou d’un empoisonnement ? La police a ouvert une enquête.

