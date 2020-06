Le leader de “Agir” Thierno Bocoum s’est prononcé sur la situation pandémique du pays et sur les manifestations qui ont eu cours contre le couvre-feu ces derniers temps.

Sur les colonnes de Dakarmatin,il a indiqué qu’un gouvernement que la réalité socio-économique de notre pays avait évidement et bien évidement exigé une riposte purement sénégalaise de la pandémie.

“Depuis le 22 Avril nous avons fait une contribution pour proposer au gouvernement sénégalais de s’adapter face à la courbe sénégalaise et africaine de l’évolution du virus et à nos réalités socio-économiques.

Des propositions concrètes ont été faites dans ce sens. Un gouvernement ne peut pas se contenter de décisions coercitives dans un contexte de crise économique sans se donner les moyens de mettre en œuvre cumulativement des mesures compensatrices et des mesures dissuasives.

“Très en verve, le leader de Agir a ajouté de face à de pareilles situations, l’Etat doit compenser ceux qui sont impactés et sanctionner ceux qui violent les règles. Ainsi, avec la maladie qui prendre l’ampleur, il affirme que le pic n’est qu’une leurre.

” Aucune stratégie ne peut permettre de dire que nous avons atteint le pic. L’Etat est dans du pilotage à vue sans possibilité d’adopter une logique scientifique capable de nous sortir de l’auberge”, explique-t-il .

Et de conclure que le Gouvernement a orienté nos maigres ressources sur la stratégie d’adaptation et non sur celle d’endiguement.” Il n’y a eu finalement que des mesures mimiques et décisions coercitives qui ne pouvaient en aucun moment résister face aux réalités du pays.

Ils ont échoué, c’est indéniable ! Aujourd’hui, il revient aux populations de se prendre en charge et de faire attention car ce virus est encore là et il est bien réel”,enfonce-t-il.

