Portée disparue depuis le 4 janvier 2020, Bineta Diallo (20 ans) n’est toujours pas rentrée chez elle. Sa mère Raky Diop a perdu le sommeil et ses parents proches dans l’angoisse depuis lors nourrissent l’espoir de revoir la benjamine de la famille saine et sauve. Dix jours se sont écoulés, aucune information sur la Lycéenne de 20 ans en classe de terminale S au Lycée Malick Sy de Thiès. Ses camarades de classe devenus de plus en plus inquiets son sort, ont fait face à la presse pour appuyer sur la sonnette d’alarme.

