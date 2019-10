El capo de son vrai nom Makha Diop a trouvé chaussure à son pied. Le présumé meurtrier du boulanger Mafatim Mbaye a épousé une voisine du défunt. La maison de la jeune femme se situe à quelques 100 mètres du domicile de Mafatim Mbaye.

L’union a été scellée dans la plus grande discrétion, d’après nos sources.

La nouvelle a plus ou moins été mal accueillie par les proches du défunt boulanger. “Ces gens là se moque de nous. El capo est supposé être le bourreau de Mafatim et voilà qu’il fait dans la provocation en mariant une fille issue d’une famille voisine de Mamfatim. C’est écœurant”, tonne Habib Niang, un ami proche de la victime. “Cela prouve qu’El Capo est libre. Il est tout sauf inquiété alors que cette affaire est toujours pendante devant la justice”, ajoute-t-il.

L’affaire remonte au 17 août 2019. Le jeune boulanger et conducteur de moto-Jakarta à ses heures perdues, Mafatim Mbaye, aurait reçu une brique sur la tête et son bourreau serait un collaborateur de la police, un certain “El Capo”.

