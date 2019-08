A Thiès, le quartier des Parcelles assainies est secoué par une affaire de disparition mystérieuse d’une jeune femme, Magatte Niang, âgée de 24 ans et domiciliée à Keur Dago. Elle a quitté le domicile familial jeudi soir après que sa sœur lui a remis une tontine de 95.000 frs qu’elle devait donner à une de ses clientes qui habite Keur Dago.

Mais depuis lors, la jeune femme n’a plus donné signe de vie, fait constater le quotidien L’As. Le journal signale toutefois que la fille a été retrouvée à Pout. Et selon le récit fait fait par Magatte Niang elle-même, il s’agit d’un enlèvement. Elle raconte que le jour de sa disparition, elle a rencontré un véhicule 4X4 à vitres teintées.

La voiture s’est garée à ses pieds et ses deux occupants lui ont demandé l’adresse d’une personne. Elle n’a même pas eu le temps de réagir, qu’elle a été assommée et embarquée dans le véhicule. A son réveil, elle était au bord d’une route goudronnée et c’est une passante qui lui a dit qu’elle était à Pout. Et puisqu’elle a des parents à Pout, Magatte a réussi à les contacter. Et ces derniers ont informé la famille à Thiès, rapporte le quotidien. Pour y voir plus clair, la jeune femme est soumise à des examens médicaux.