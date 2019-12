Les éléments du commissariat urbain de Thiès ont interpellé, dans la nuit du 17 au 18 décembre, un faussaire qui trimbalait un sac à dos contenant 100 millions de Fcfa en faux billets. Marié et père de plusieurs enfants, il est en prison.

Selon L’Observateur, le mis en cause, M. Dieng, âgé de 42 ans et domicilié à Dakar, blanchissait son argent dans la cité du rail. Informé de ses actes délictuels, le commissaire Diagne a mis en branle une stratégie gagnante.