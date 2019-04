Thiès : un père de famille abuse de ses filles et défraie la chronique

Plus sadique que O. Ngom tu meurs. gé de 59 ans, son vice est de violer ses propres filles. Et, relate L’Observateur dans sa parution de ce vendredi, cette affaire d’inceste alimente les conversations et suscite moult commentaires au quartier Hersent de Thiès.

Déjà condamné à 5 ans de prison pour avoir violé sa fille M. Ngom, le conducteur de moto Jakarta, abandonné à l’époque par son épouse Y. Mbow qui avait demandé le divorce, a récidivé la semaine dernière. Il crèche depuis mercredi à la prison de Thiès.