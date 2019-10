Thione Seck et son fils, Wally Seck, seront bientôt convoqués pour une confrontation avec Mamadou Kamité alias Guin Thieuss.

A en croire Les Echos, le juge d’instruction du 8e cabinet, Mamadou Seck a déjà entendu l ‘ex-animateur de la Rts sur l’affaire qui l’oppose à la famille Seck. Thione et Wally Seck sont accusés par Guin Thieuss qui avait adressé une plainte aux autorités judiciaires pour ces chefs d’accusations : association de malfaiteurs, trafic, escroquerie, abus de confiance et complicité de ces chefs.

Concert impossible, selon Thione

«Le concert de Canada était impossible, parce qu’on n’avait pas de visa. Il faut savoir que c’est Edmo Benoit Sadio qui avait demandé à Guin Thieuss de venir au Sénégal pour signer un contrat avec moi pour un concert de Wally Seck », avait déclaré Thione.

Edmo-Guin Thieus

Et d’ajouter : Entre-temps, il y a eu retrait de la procuration, Edmo étant venu au Sénégal pour qu’on règle l’affaire du Canada, m’a fait savoir dans nos discussions, qu’il ne travaillait plus avec Guin Thieuss qui lui aurait fait des choses qui ne lui plaisent pas».