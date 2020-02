PUBLICITÉ

Thione Niang épate. Il a tout juste 30 ans. Son histoire est celle d’un train à grande vitesse. Un Tgv dernière génération. Thione Niang débarque à New York en l’an 2000 avec 20 dollars américains en poche. En 2005 il entre en politique. Aussitôt il devient directeur de campagne pour le candidat au conseil municipal de son quartier dans l’une de grandes villes des Etats-Unis, Cleveland dans l’Etat de Ohio ; avant de devenir le directeur adjoint de campagne du candidat à la mairie de la même ville. Aujourd’hui il est au cœur de la campagne de Barack Obama.

Thione Niang occupe le poste de président du Mouvement national des étudiants démocrates (Young Democrats for America College Caucuses YDACC), le bras armé du parti qui ambitionne d’élire le premier noir à la magistrature suprême des Etats-Unis d’Amérique.

Ce mouvement est l’une des forces stratégiques du dispositf électoral de Barack Obama. Il est composé de plus 150 milles branches dans 47 états et territoires de l’Union, comptant des millions de membres. Si l’on suit bien l’histoire de la campagne d’Obama on se rend compte que sa candidature a été lancée de manière fulgurante à partir des campus universitaires. S’appuyant sur les outils des Technologies de l’Information et de la Communication, (Ntic) le candidat démocrate a mobilisé des millions de jeunes Internautes encadrés par le mouvement YDACC que dirige Thione Niang un garçon de 30 ans né à Kaolack au Sénégal.