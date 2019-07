Thione Seck : « Que ceux qui accusent Wally nous amènent leurs filles »

Thione Ballago SECK couve son fils et ne veut rien céder à ceux qui l’accusent. Dans un entretien avec L’Obs, Thione SECK disculpe son fils et estime qu’il n’est rien de tout ce qu’on l’accuse.

Et, pour leader vocal de « Raam Daan », c’est facile d’en établir la preuve. « J’e n’ai pas à l’aborder. Pour moi c’est un non-événement. Tous ceux-là qui parlent ou l’accusent de toutes ces énormités n’ont qu’à nous amener leurs filles pour qu’elles aillent avec Waly à Saly. Ils verront si oui ou non, ce qu’ils disent est vrai ou pas », déclare Thione SECK, interpelé sur le t-shirt polémique de ballago-fils.

Poursuivant, le chanteur persiste et signe. « Je n’ai rien à dire sur son accoutrement. Vous savez pourquoi ? Parce que tout ce les gens pensent ou disent ne frôle même pas l’esprit de mon fils. Waly SECK n’est pas à ce niveau de réflexion. Il n’y a jamais été. Donc, je le dis encore : qu’ils amènent leurs filles et on en reparle après », lance Thione SECK.

WALFNet