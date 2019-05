Thione Seck raconte le film de son arrestation : “quand les gendarmes sont arrivés j’ai eu peur”

Thione Seck se considère comme une victime dans l’affaire de faux billets jugée ce jeudi devant le tribunal correctionnel. Le chanteur a expliqué à la barre comment il est entré en procession de l’argent contrefait.

« C’est un certain Joachim Cissé qui m’a apporté le sac rempli d’argent. Quand les gendarmes sont arrivés , j’ai eu peur et je me suis assis sur le sac de billets Je me rappelle, il m’avait proposé une tournée européenne avec 105 dates et je devais animer une série de concerts. C’est 24 heures avant de voir mon avocat pour la signature du contrat qu’on m’a pris les 85 millions. Je le dis et je le répète, j’ai été escroqué », a réaffirmé le prévenu.