Selon Dakarposte, Ndèye Bijou Diop, alias Thiouthe Diop, n’a pas reculé d’un seul pas devant la barre du tribunal de Dakar, ce mardi 27 août 2019. Accusée de diffamation par Dj Edouardo, elle “fait vibrer” la salle avec ses révélations.

“Un prédateur s*xu*l incontesté et incontestable. C’est ce qu’il ‘a montré. J’ai mis nos conversations comme preuves de mes propos. J’ai une grosse b*te; c’est ce qu’Edouardo m’a dit. J’ai capturé et j’ai mis sur ma page Facebook. D’autres victimes m’ont contacté; elles sont une centaine pour m’expliquer leurs déboires avec ce monsieur. J’ai créé une page pour que les victimes viennent s’expliquer. Elles ont peur de parler parce que le monsieur les a menacées. J’ai pris les captures. Ce fils de p*te qui me suit depuis que j’ai 15 ans, je le connais depuis 20 ans. J’étais voisine avec son ex épouse. Il était DJ à l’époque au box et à Aldo . Il me laissait 5000 f cfa ou 10.000 f cfa pour que je le rejoigne dans son immeuble pour me faire des photos mannequinat. Mon truc est énorme me disait-il. Tu veux toujours me sauter, lui ai-je demandé. J’ai publié tout ça pour alerter. Il m’a appelé lui-même”, aurait-elle raconté devant la barre.

” Il m’a devancé en portant plainte pour diffamation parce que je voulais aller en justice une fois arrivée à Dakar. Il savait que j’allais porter plainte contre lui pour harcèlement s*xu*l. Des filles ont envoyé des messages concernant ce prédateur s*xu*l. J’ai été le porteur des sans voix pour dénoncer les agissements de ce monsieur qui couchait avec des mineures. Je suis une preuve vivante parce qu’il m’a proposé plusieurs fois de le rejoindre dans son appartement. Je n’ai aucun antécédent. Il m’a fait des propositions indécentes et je l’ai insulté. Il ne ma jamais touché, il n’y a jamais eu d’attouchement.”, ajoute la “victime”.