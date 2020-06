La suite après cette publicité

C’était dans l’air depuis quelques jours, c’est désormais officiel : Thomas Meunier (28 ans) s’est engagé avec le Borussia Dortmund. Le latéral droit, en fin de contrat avec le Paris SG au 30 juin, a décidé de ne pas prolonger avec le club de la capitale jusqu’à la fin de la Ligue des Champions pour se concentrer sur sa nouvelle écurie.

Le Diable Rouge (40 sélections, 7 buts) s’est engagé pour quatre saisons avec le club de la Ruhr, jusqu’en juin 2024, où il retrouvera deux de ses partenaires en sélections : Axel Witsel (31 ans) et Thorgan Hazard (27 ans). Le BVB a vaincu une concurrence soutenue sur ce dossier.

Faire oublier Hakimi

Libre, l’ancien pensionnaire du FC Bruges disposait en effet de propositions de plusieurs écuries du Vieux Continent, parmi lesquelles Tottenham, Arsenal, Naples et le FC Valence. Il a tranché en faveur des Borussen. «Thomas Meunier est un joueur qui a démontré sa qualité au plus haut niveau en Ligue des champions et en équipe nationale depuis longtemps et qui nous sera très utile avec son expérience», a déclaré le directeur sportif Michael Zorc. «Le Borussia Dortmund joue exactement le football que je veux jouer: passionnant, authentique et naturel. Le BVB est connu pour ses fans enthousiastes et l’atmosphère pendant le match face à Paris, au Signal Iduna Park, a honnêtement influencé ma décision. Je suis ambitieux et, comme à Bruges et à Paris, j’aimerais gagner des titres avec Dortmund », a de son côté expliqué Meunier.

Arrivé sur la pointe des pieds au PSG au sortir de l’Euro 2016, pour environ 8 M€, le natif de Sainte-Ode affiche un bilan satisfaisant en Ligue 1 (8 buts en 84 apparitions). Il s’offre un nouveau défi outre-Rhin, où prendre la succession d’un Achraf Hakimi (21 ans), qui repartira au Real Madrid à l’issue de son prêt de deux saisons, en pleine forme s’annonce gratiné. Il retrouve ses coéquipiers sélection belge, Axel Witsel et Thorgan Hazard.